Киев, 21 июня, 2016, 15:56 — ИА Регнум. Украинская сторона четко выполняет все взятые на себя обязательства в рамках Минских соглашений. Об этом 21 июня заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе совместного выхода к прессе с президентом Франции Франсуа Олландом, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вопрос

«Украина предана Минским соглашениям. Украина имплементирует и четко выполняет все взятые на себя обязательства», — сказал Порошенко.

По его словам, на ближайшей встрече «нормандского формата» переговоров будут обсуждаться вопросы безопасности и ввода в Донбасс полицейской миссии ОБСЕ. «Продолжение санкций напрямую связано с деоккупацией — выводом «российских войск» с нашей территории; прекращение поставок вооружений, боеприпасов, техники; обеспечение свободного доступа СММ ОБСЕ на всю территорию, включая неконтролируемый участок российской границы; освобождение заложников; начало политического процесса. Уверены, что эти вопросы могут быть обговорены в ближайшее время на встрече в «нормандском формате» на высшем уровне. У нас есть предложения к порядку дня. Это и обсуждение вопросов безопасности, обсуждение полицейской миссии ОБСЕ на «оккупированной» территории, освобождение заложников, формирование дорожной карты с уделением особого внимания последовательности и гарантий выполнения взятых обязательств относительно Минского процесса», — рассказал Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня Олланд заявил о готовности провести переговоры в «нормандском формате» если президент Российской Федерации Владимир Путин даст свое согласие. По его словам, ЕС готов поэтапно снимать санкции с РФ в случае выполнения Москвой Минских соглашений. «Мы будем готовы продолжать механизм мониторинга выполнения Минских соглашений. После этого можно говорить о поэтапном снятии санкций, но пока это не выполнено. Они (санкции) будут четко привязаны к Минским соглашениям», — заверил Олланд.