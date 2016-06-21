Магнитогорск, Челябинская область, 21 июня, 2016, 15:54 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев надеется на то, что партия «Единая Россия» одержит победу на предстоящих в сентябре выборах в Госдуму. Об этом он заявил 21 июня в ходе форума «Единой России» «Экономика России: успех страны и благосостояние каждого» в Магнитогорске.

government.ru Дмитрий Медведев

«Мы рассчитываем на то, что наша партия «Единая Россия» на выборах победит», — сказал Медведев.

По его словам, если сами члены партии также рассчитывают на победу, то предвыборная программа «единороссов», «и это существенным образом повышает ее ценность, станет и программной работой для всех членов нашей партии».

Медведев подчеркнул, что программная работа станет приоритетной в ближайшие пять лет как для представителей партии, входящих в Госдуму, так и «в другие законодательные органы»: «Поэтому ее ценность, вне всякого сомнения, от этого возрастает».

Глава правительства также призвал остановить предоставление федеральных льгот по региональным и местным налогам: «Надо создать новые стимулы к наращиванию собственного налогового потенциала. Чтобы муниципалитеты не теряли доходы. Нужно подумать и действительно отказаться — это, по всей видимости, единственно возможный путь, — от введения федеральных льгот к региональным и местным налогам, а также по федеральным налогам, зачисляемым в региональные и местные бюджеты».

Напомним, 18 сентября 2016 года в рамках единого дня голосования пройдут выборы в VII созыв Госдумы. В этот раз власти решили вернуться к смешанной системе выборов: 225 депутатов будут избираться по партийным спискам, и ещё 225 — по одномандатным округам. Параллельно состоятся выборы депутатов региональных заксобраний, а также прямые выборы губернаторов и руководителей республик РФ.