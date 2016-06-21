Калуга, 21 июня, 2016, 15:54 — ИА Регнум.



.kaluga-poisk.ru Здание новой поликлиники в городе Балабаново

В городе Балабаново сдали в эксплуатацию здание недавно построенной поликлиники, сообщает 21 июня корреспондент ИА REGNUM.

По информации министерства здравоохранения Калужской области, учреждение для оказания медицинской помощи детям и взрослым рассчитано на 360 посещений в смену. Численность обслуживаемого населения — более 33 тысяч человек, в том числе порядка пяти тысяч детей. Здесь планируется прием более чем по сорока врачебным специальностям.

Поликлиника оснащена современным оборудованием, в том числе маммографом и флюорографом, а также клинико-диагностической лабораторией. Имеется детский бассейн с подъемником для инвалидов, организовано водолечение.

В ходе рабочей поездки в Калужскую область поликлинику в Балабаново осмотрел полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Александр Беглов. Его сопровождали губернатор области Анатолий Артамонов, заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Татьяна Яковлева и министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

В этот же день, Александр Беглов и Анатолий Артамонов посетили строящийся детский сад в Балабаново. Новое здание на 80 мест строится по заказу внутренних войск МВД России. Детское дошкольное учреждение будет оснащено современным игровым и технологическим оборудованием. Введение его в эксплуатацию планируется уже в этом году, что позволит обеспечить местами в детском саду максимальное количество самых нуждающихся — детей в возрасте до трех лет.

Гости также побывали на стройплощадке жилого дома для военнослужащих национальной гвардии РФ. В настоящее время в Балабаново строится два девятиэтажных дома на 170 квартир для временного проживания военных общей площадью 6 800 квадратных метров. Они будут введены в эксплуатацию в третьем квартале текущего года.