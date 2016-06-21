Санкт-Петербург, 21 июня, 2016, 15:53 — ИА Регнум. На праздник выпускников «Алые паруса» в Петербург приедут школьники из 19-ти регионов России и трех стран — Белоруссии, Армении и Молдавии. Об этом сегодня, 21 июня, сообщила журналистам глава комитета по образованию Санкт-Петербурга Жанна Воробьева, передает корреспондент ИА REGNUM.

mobinovyc Алые паруса

В этом году ожидается более 80 тысяч участников праздника. Каждый выпускник бесплатно получит два билета: на себя и на своего гостя. Билеты позволят им пройти в закрытую зону на Дворцовую площадь и Дворцовую набережную. «Билеты на «Алые паруса» не продаются. Все попытки «продать» билеты или аккредитации в интернете — это махинации и мошеннические схемы», — подчеркнула продюсер праздника Татьяна Александрова.

На данный момент билеты еще даже не начали раздавать выпускникам. Жанна Воробьева утверждает, что сами школьники уже не практикуют перепродажу собственных билетов на входе на Дворцовую площадь, что нередко происходило в минувшие годы. Тем не менее, если таковые найдутся, то, по словам, директора по логистике и безопасности праздника Дмитрия Минкова, прямо на месте «с ними будет проводиться работа».

В 2016 году на билетах появилась дополнительная перфорационная защита, на них также нанесены защитные голограммы.

Праздник «Алые паруса» состоится в ночь с 25 на 26 июня. Выпускники будут прибывать на него как пешком, так и автобусными колоннами. «Время отъезда из разных районов будет разным, чтобы не было скопления автобусов в местах остановок», — сказала Воробьева.

По ее словам, предприняты беспрецедентные меры безопасности как на суше, так и на воде, где, в частности, будут дежурить полицейские гидроциклы. Дмитрий Минков уточнил, что в организации праздника участвуют более 5 тысячи человек, 2 тысячи из которых — сотрудники правоохранительных органов.

Проносить напитки на Дворцовую площадь будет запрещено, но выпускники смогут перекусить в буфетах прямо на площади по социальным ценам. Алкоголь будет запрещено продавать на всем пути следования выпускников к Дворцовой еще до 22:00.

Шоу на Дворцовой начнется в 22:00, его ведущими станут Иван Ургант и Даша Александрова. Хэдлайнером концерта стала группа «Звери», также школьники проголосовали за выступления команды «Сплин», музыкантов Iowa, Бьянки, Мота, Дианы Арбениной.

В самый темный момент петербургской ночи, в 00:40, начнется пиротехническое шоу. Оно продлится около 20 минут. Мультимедийный мюзикл в акватории Невы пройдет под мелодии из отечественной киноклассики в обработке петербургского композитора Игоря Заливалова в честь Года российского кино. Дирижер Сергей Жилин будет управлять сводным петербургским симфоническим оркестром в режиме телемоста из Москвы.

Как сообщил арт-директор пиротехнического шоу Дмитрий Орлик, на Троицком мосту появятся четыре дополнительные башенные конструкции, в акватории будут находиться пять феерверочных барж. «Всего будет задействовано более 50 тыс. пиротехнических выстрелов», — сказал Орлик. Кроме салютов, зрители увидят и уникальную лазерную обрисовку всех конструкций моста — около 20 лазерных картин.

Те петербуржцы, которые не смогут попасть в закрытую зону на Дворцовой или в «партер» на других городских площадках, будут иметь возможность посмотреть трансляцию всего шоу на двух гигантских светодиодных экранах, которые впервые установят на ступенях Биржи.

Кульминацией праздника станет проход по Неве шведского судна Tre Kronor, которое уже шесть лет исполняет роль сказочного галиота «Секрет». Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов сообщил, что в этом году корабль вынужден поменять свои алые паруса, так как они уже поизносились. Это произойдет сегодня, площадь нового полотна составляет 735 кв. метров.