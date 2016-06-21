Москва, 21 июня, 2016, 15:55 — ИА Регнум. Глава пресс-службы ГУ МЧС по Республике Карелия Оксана Семёнова заявила, что никаких звонков от детей, которые попали в шторм на Сямозере (Карелия) и, как сообщили в СМИ, безуспешно пытались вызвать спасателей, не поступало. Распространённые в СМИ заявления, что тонущий мальчик дозвонился до МЧС, но ему не поверили, не соответствует действительности. Об этом Семёнова сообщила в интервью радиостанции «Говорит Москва».

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Семёнова пояснила, что все разговоры с диспетчерами записываются. По результатам проверки аудиозаписей сообщений, которые поступили в МЧС Пряжинского района, Петрозаводского и районов, установлено, что звонков от детей не было.

«В ходе проверки установлено, что по телефонам 01 или 112 таких звонков не поступало. Первое сообщение о происшествии поступило от жителя деревни Кудама 19-го июня в 11.15 минут», — сказала она.