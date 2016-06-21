Ярославль, 21 июня, 2016, 15:48 — ИА Регнум.



фото социальной сети «В контакте» Виктор Лукьянов

Ярославские пенсионеры Виктор Кондратьевич Лукьянов и Наталия Викторовна Смыслова 20 июня вернулись с Шестого Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью, проходившему в Новосибирске, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Чемпионат состоялся 15−17 июня в Новосибирске. 76-летний Виктор Кондратьевич Лукьянов оказался самым старшим участником первенства.

«Впечатлений масса! Организация отличная! Наша команда заняла 45-е место из 61. Ну, не последнее, и поработать есть над чем. А время, отпущенное на выполнение заданий, летело как-то слишком быстро. Вот ничего и не успели», — поделилась своими впечатлениями в группе единомышленников в социальной сети «Вконтакте» Наталия Смыслова.

У ярославских пенсионеров образовалась своего рода группа поддержки в интернете.

«Болеем за наших!!! Ждём с ними встречи!!!», — пишет в сети пенсионерка Светлана Королева.

Задача чемпионата — продвижение компьютерной грамотности среди пожилых людей. В то же время это возможность не только онлайн, но и живого общения пенсионеров из разных концов России.