Москва, 21 июня, 2016, 15:46 — ИА Регнум. Переговоры по аренде футболиста московского «Динамо» Алексея Ионова в столичный ЦСКА завершены, однако бумаги пока не подписаны. Об этом рассказал спортивный директор «бело-голубых» Роман Орещук агентству «Р-Спорт».

Екатерина Лаут Алексей Ионов

«Никаких бумаг мы не подписывали, — сказал он. — Интерес к Ионову у ЦСКА есть, устная договоренность с армейцами также имеется. Осталось оформить это в письменном виде».

«Мы взяли у них в аренду Панченко (Кирилл), а они берут Ионова — такой вот обмен, — отметил Орещук. — Надеюсь, ЦСКА соблюдет джентльменское соглашение, и Алексей следующий сезон проведет там».

Напомним, московский ЦСКА в минувшем сезоне занял первое место в РФПЛ, а «Динамо» вылетело из элитного дивизиона российского футбола.