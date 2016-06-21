Пермь, 21 июня, 2016, 15:45 — ИА Регнум. Пользователи сообщества «Подслушано. Пермь» опубликовали фотографии реки Ивы, протекающей в Мотовилихинском районе Перми. Жители города обеспокоены тем, что река приобрела флуоресцирующий зелёный цвет. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анастасия Абрамова Окрашенная река Ява

20 июня пробы воды из реки взяли специалисты Государственной инспекцией по экологии и природопользованию по Пермскому краю, на месте работали специалисты Росприроднадзора и Россельхознадзора.

Сегодня, 21 июня, в Пермской межрайонной природоохранной прокуратуре корреспонденту ИА REGNUM подтвердили информацию о выбросе химотходов в реку Ива и сообщили, что загрязнитель и источник загрязнения установлены.

Оказалось, что в реку попал органический краситель «Уранин А», который хорошо растворяется в воде и имеет желто-зеленый цвет. Подчеркнем, что данный краситель безвреден для человека. «Уранин А» используется, как индикатор использовался для диагностики мест утечки воды.

Определен и виновник происшествия. Это ООО «Пермская сетевая компания«(ПСК), в котельной которой и произошла утечка красителя. Причиной стал дефект в дренажной системе водогрейной котельной №3.

«В настоящее время дефект и утечка устранены», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ООО «ПСК».

Отметим, что Ива — малая река в Перми, протекает по территориям Мотовилихинского и Свердловского районов. Исток реки находится около микрорайона Южный. Устье находится под Мотовилихинскими заводами — река там протекает в коллекторе и впадает в Каму.