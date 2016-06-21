Киев, 21 июня, 2016, 15:45 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения

«Нормандский формат» переговоров показал свою эффективность в вопросе освобождения украинских пленных. Об этом 21 июня заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе совместного выхода к прессе с президентом Франции Франсуа Олландом, передает ИА REGNUM.

«Я очень благодарен за те усилия, которые прилагались и прилагаются по внедрению мира и деоккупации Востока Украины со стороны лидеров «нормандского формата». Если бы не эти усилия, безусловно, ситуация была бы намного хуже. Последние события и шаги доказывают эффективность «нормандского формата». Это и то, что благодаря совместным усилиям нам удалось освободить из русского плена и Надежду Савченко, и Афанасьева, Солошенко. Мы уверены, что этот процесс будет продолжаться», — сказал Порошенко.

Он также поблагодарил ЕС за продление санкций в отношении Российской Федерации. «Спасибо за очень четкую и принципиальную позицию наших французских, немецких партнеров, президента ЕК, лидеров стран-членов по продлению санкций», — рассказал Порошенко.

В свою очередь президент Олланд отметил определенный прогресс в выполнении Минских соглашений. «Минские соглашения позволили остановить большие боевые потери. Договором от 6 июня 2014 года мы выработали новые пакетные соглашения, которые привели к значительному прогрессу, в частности, в последнее время мы видим освобождение заложников. Также мы видим значительные подвижки в вопросе безопасности. Хотя еще не выполнены все условия и этапы этого процесса, в частности, не принято избирательное законодательство, не произошло освобождение всех заложников. Также нет гарантий того, что граница (российско-украинская граница) контролируется Украиной. Т. е. полный пакет Минских соглашений должен быть выполнен», — сказал Олланд.

По его словам, идет подготовка новой встречи лидеров стран «норманнского формата» переговоров. «Мы, в частности, я — президент и канцлер Ангела Меркель, и если будет готов президент Путин, мы готовим новую встречу в «нормандском формате» для того, чтобы достичь большего прогресса в выполнении Минских соглашений. К вопросу обязательств мы привязываем вопрос санкций, потому что первые санкции были введены после незаконной аннексии Крыма, когда были нарушены принципы международного права. Потом санкции были усилены, чтобы был больший стимул для выполнения Минских соглашений. Мы будем готовы продолжать механизм мониторинга выполнения Минских соглашений. После этого можно говорить о поэтапном снятии санкций, но пока это не выполнено. Они (санкции) будут четко привязаны к Минским соглашениям», — заверил Олланд.

Напомним, в июне Сенат Франции намерен принять и передать на рассмотрение правительства страны резолюцию о снятии санкций с Российской Федерации. Ранее, в апреле Нижняя палата парламента Франции — Национальная ассамблея — проголосовала за резолюцию о снятии санкций с РФ.