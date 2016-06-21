Лозанна, Швейцария, 21 июня, 2016, 15:45 — ИА Регнум. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах по итогам саммита в Лозанне заявил о поддержке комитетом решения Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) о продлении санкций в отношении российских легкоатлетов.

Sskz Нет входа

По его словам, теперь спортсмены из России и Кении смогут поехать на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро после того, как их кандидатуры будут одобрены международными спортивными федерациями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 июня IAAF оставила в силе дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), тем самым закрыв российским легкоатлетам доступ на международные соревнования и Олимпиаду.

Причина — ряд допинговых скандалов с участие спортсменов из РФ.18 июня решение IAAF поддержал исполком Международного олимпийского комитета (МОК).