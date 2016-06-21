В Пскове зажгут 1418 свечей в память о Великой Отечественной войне
Псков, 21 июня, 2016, 15:44 — ИА Регнум. День памяти и скорби в Псковской области начнётся с акции «Свеча памяти», которая начнётся сегодня, 21 июня, в 21:00 в Пскове у Могилы неизвестного солдата. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, акции также пройдут у стелы «Город воинской славы» в Великих Луках и ещё в десяти районах области
Участники акции «Свеча памяти» зажгут 1418 свечей, по количеству дней Великой Отечественной войны. Организаторы также призывают каждого жителя региона зажечь свою свечу памяти, установив её в окне своего дома или квартиры.
В полдень 22 июня в Пскове, у Могилы неизвестного солдата и на Аллее героев, пройдут торжественные траурные ритуалы возложения цветов, а на площади Ленина у памятного знака первым жертвам фашистской оккупации пройдёт митинг, посвященный Дню памяти и скорби. Памятные митинги также состоятся в муниципалитетах Псковской области. А в Гдовском, Куньинском, Локнянском и Себежском районах пройдут церемонии перезахоронения останков солдат, найденных в этом году в рамках поисковой экспедиции «Вахта памяти».
Отметим, что в деревне Заситино Себежского района церемония перезахоронения пройдёт в преддверии торжественного открытия монумента бойцам 170-й башкирской дивизии, геройски оборонявших Себеж в июле-августе 1941 года.