Псков, 21 июня, 2016, 15:44 — ИА Регнум. День памяти и скорби в Псковской области начнётся с акции «Свеча памяти», которая начнётся сегодня, 21 июня, в 21:00 в Пскове у Могилы неизвестного солдата. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, акции также пройдут у стелы «Город воинской славы» в Великих Луках и ещё в десяти районах области

ИА REGNUM Свечи памяти

Участники акции «Свеча памяти» зажгут 1418 свечей, по количеству дней Великой Отечественной войны. Организаторы также призывают каждого жителя региона зажечь свою свечу памяти, установив её в окне своего дома или квартиры.

В полдень 22 июня в Пскове, у Могилы неизвестного солдата и на Аллее героев, пройдут торжественные траурные ритуалы возложения цветов, а на площади Ленина у памятного знака первым жертвам фашистской оккупации пройдёт митинг, посвященный Дню памяти и скорби. Памятные митинги также состоятся в муниципалитетах Псковской области. А в Гдовском, Куньинском, Локнянском и Себежском районах пройдут церемонии перезахоронения останков солдат, найденных в этом году в рамках поисковой экспедиции «Вахта памяти».

Отметим, что в деревне Заситино Себежского района церемония перезахоронения пройдёт в преддверии торжественного открытия монумента бойцам 170-й башкирской дивизии, геройски оборонявших Себеж в июле-августе 1941 года.