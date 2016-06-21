Липецк, 21 июня, 2016, 15:43 — ИА Регнум. В Липецке 138 детей, посещающих летний оздоровительный лагерь, кормили в предприятиях общепита, не соответствовавших санитарных нормам. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры, ведомство совместно областным управлением Роспотребнадзора выявило грубые нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности кафе ООО «Ретро-Плюс» на проспекте Мира.

Цитата из м/ф «Федорино горе». реж Червинская Наталья. 1974. СССР Антисанитария

В производственных цехах кафе проверяющие нашли тараканов, еду готовили в непромаркированных емкостях, на продуктах отсутствовала обязательная информация об условиях хранения и сроке годности, в холодильной камере допускалось совместное хранение готовой и сырой продукции. Нарушения санитарных требований при организации питания детей были выявлены и в кафе «Молодежное» того же общества.

«Выявленные нарушения свидетельствуют об отсутствии должного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания в ООО «Ретро-Плюс» и ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей лицами, ответственными за качество питания, и санитарное состояние производственных цехов, условиями хранения продуктов», — говорится в сообщении прокуратуры.

По результатам проверки в адрес директора ООО «Ретро-Плюс» прокурор внес представление с требованием устранить выявленные нарушения и привлечь к дисциплинарной ответственности виновных лиц. Кроме того, в отношении директора общества и повара прокурор возбудил дела об административном правонарушении по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». Устранение выявленных нарушений прокуратура взяла на особый контроль.