Пенза, 21 июня, 2016, 15:43 — ИА Регнум. В Пензенской области возбудили уголовное дело по ч.5 ст.290 УК РФ о взяточничестве в отношении бывшей начальницы отдела модернизации жилищного фонда управления ЖКХ региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

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Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Пензенской области установили, что в 2011 году в поселке Чаадаевка Городищенского район приобретались квартиры для переселения граждан из аварийного жилья. Одну из этих квартир получила экс-чиновница от главы администрации поселка в качестве незаконного вознаграждения. Стоимость квартиры составляла около 600 тыс. рублей.

В то время «исполнение муниципальных программ по переселению граждан и мероприятий по расселению аварийных домов курировала действовавший на тот момент начальник отдела модернизации жилищного фонда управления ЖКХ Пензенской области».

В ведомстве отмечают, что санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении экс-чиновницы. Проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.