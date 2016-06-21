Москва, 21 июня, 2016, 15:41 — ИА Регнум. Законопроект об ограничениях по размещению хостелов Госдума обсудит во втором чтении. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня, об этом сообщил депутат Александр Сидякин («Единая Россия») по итогам заседания профильного комитета. «Переносится на следующий созыв», — отметил депутат. По его словам, законопроект примет «сразу в первые дни работы следующий созыв».

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«Но это не значит, что мы перекладываем ответственность. Согласование всех поправок должно проходить при участии правительства, потому что оно выражало заинтересованность в этом», — говорит депутат. «Необходимости принять закон прямо сейчас, напалмом, нет», — утверждает он.

Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ не стал рассматривать на своем заседании инициативу — решение было принято по инициативе первого зампреда комитета Елены Николаевой («Единая Россия»).

«Позиция правительства не до конца согласована, законопроект исключительной важности, не хотелось бы делать это впопыхах», — так аргументировала свое предложение депутат.

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Комитет планировал рассмотреть поправки ко второму чтению законопроекта. Документ был принят Госдумой в первом чтении 13 мая. Согласно тексту документа, запрещается использование жилого помещения для размещения гостиниц, также вводится запрет на его использование для предоставления гостиничных услуг и услуг по временному размещению. Под временным размещением подразумевается срок, не превышающий 180 дней.