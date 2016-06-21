Минск, 21 июня, 2016, 15:40 — ИА Регнум. Председатель Совмина Белоруссии Андрей Кобяков 20 июня подписал распоряжение правительства №247р, согласно которому создан оргкомитет для подготовки и проведения Национальной выставки в Тбилиси (Грузия) 1−4 сентября. Текст распоряжения опубликован на сайте СМ РБ.

Нико Пиросмани. Ртвели. 1918

Председателем оргкомитета назначен зампред Совмина Михаил Русый — бывший глава Минсельхозпрода, курирующий в правительстве вопросы сельского хозяйства. В состав оргкомитета вошли также замминистра культуры Ирина Дрига, а также чиновники из других министерств и ведомств. Оргкомитет наделён полномочиями привлекать к работе руководителей и специалистов республиканских органов государственного управления и иных государственных подчиненных Совмину организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко не поддержал Россию в «августовской войне» 2008 года и не выполнил своего обещания признать независимость Южной Осетии и Абхазии. После этого активизировались контакты между Грузией и Белоруссией в финансовой и политической сферах. С 2016 года Абхазия ввела визовый режим с Белоруссией.

Товарооборот Белоруссии с Грузией остаётся на невысоком уровне, ассортимент взаимных поставок существенно не меняется. В 2016 году отмечен рост интереса белорусских туристов к курортам Грузии, со стороны грузин такого интереса к белорусским агроусадьбам не наблюдается.