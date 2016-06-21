Москва, 21 июня, 2016, 15:37 — ИА Регнум. На встрече с руководителем «Единой России» в Госдуме Владимиром Васильевым председатель сената парламента Кении Дэвид Экве Этуро выразил надежду, что в скором времени страна присоединится к БРИКС, корреспондент ИА REGNUM 21 июня.

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По его словам, Кения настроена на дальнейшее укрепление наших двусторонних отношений в самых разных сферах. Этуро также отметил важность двустороннего взаимодействия при осуществлении инвестиционных проектов.

БРИКС — межгосударственное объединение России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.