Великий Новгород, 21 июня, 2016, 15:36 — ИА Регнум. По информации Новгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня, 21 июня, в течение дня местами по Новгородской области ожидаются грозы с усилением ветра порывами до 15−18 м/с. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, информацию о штормовом предупреждении распространила пресс-службе регионального управления МЧС России.

Евгений Дюккер. Приближение грозы. 1869

Главное управление МЧС по Новгородской области обращает внимание жителей города и области на меры безопасности при нахождении на улице и обращается к водителям с просьбой соблюдать дистанцию между автомобилями, не превышать скоростной режим, быть максимально внимательными и осторожными.