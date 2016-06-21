Великий Новгород, 21 июня, 2016, 15:31 — ИА Регнум. В Великом Новгороде 24 июня станет единым днём проведения выпускных вечеров в гимназиях и школах. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре администрации города, соответствующее постановление выпущено в мэрии.

ronsslav.com Без алкоголя

Согласно региональному законодательству этот день объявлен безалкогольным. На территории областного центра с полуночи 24 июня на сутки запрещена розничная продажа алкогольной продукции, пива и напитков, сидра, пуаре и медовухи. Спиртные напитки можно приобрести только в заведениях общественного питания — в барах, кафе, закусочных, имеющих соответствующую лицензию.

Напомним, дополнительные меры по ограничению торговли алкоголем действуют в Новгородской области с августа 2013 года. «Безалкогольными» объявлены дни Последнего звонка, День защиты детей, День молодёжи и День знаний.