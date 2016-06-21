Москва, 21 июня, 2016, 15:25 — ИА Регнум. Недобросовестные производители молока подмешивают в свою продукцию воду, крахмал, мел, гипс, соду, известь, борную или салициловую кислоты и даже мыло. Соответствующее сообщение опубликовано вчера, 20 июня, на официальном сайте Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю (Россельхознадзор).

Pezibear Молоко

«Все это делается для фальсификации или для предохранения от быстрого скисания, — говорится в сообщении. — В действительности, применение этих добавок не предохраняет молоко от скисания. И, что самое главное, часто приводит к пищевым отравлениям».

При этом отмечается, что приемы фальсификации молока за последние два — три года практически не изменились.

Сметану чаще всего подделывают, разбавляя ее водой, кефиром, обезжиренным творогом. Иногда в состав этого продукта добавляют соевый белок, растительное масло, низкокачественные молочные компоненты, стабилизаторы, крахмал, а также вкусовые добавки.

Что касается творога, то при фальсификации этой продукции, как правило, указывают заниженный показатель жирности и завышенный — белка. В сыр недобросовестные производители добавляют большое количество воды, а также заменяют молочный жир на растительный, и вводят соевый белок.

Отметим, что цель у таких фальсификаций — снижение себестоимости продукции и получение незаконной прибыли.