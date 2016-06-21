Краснодар, 21 июня, 2016, 15:24 — ИА Регнум. В Краснодарском крае жители региона и гости края отдадут дань памяти погибшим в страшной и кровопролитной войне. Как сообщили иа в пресс-службе краевой администрации, мероприятие, посвященное памяти жертв Великой Отечественной войны, начнется на Театральной площади сегодня, 21 июня, в 19:00 концертом — реквием и завершится в четыре утра 22 июня шествием к Вечному Огню и возложением свечей и цветов к мемориалу.

Немецкие солдаты переходят границу СССР. 22 июня 1941

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В концерте-реквиеме примут участие ведущие творческие коллективы Кубани, после на главном экране краевой столицы покажут фильм «В бой идут одни старики».

Участники шествия соберутся 22 июня в 03:30 на Театральной площади у здания мэрии. Горожане пронесут зажженные свечи до Вечного огня. Также по главной улице города пройдет ретро-техника — мотоциклы военных лет и грузовые автомобили. У Вечного огня состоится траурный митинг и возложение венков и цветов.

Ряд патриотических мероприятий в ночь с 21 на 22 июня ежегодно проходит и в городе-герое Новороссийске. Почтить память защитников «Малой земли» придут сегодня жители и гости города. В 22:00 на мемориале состоится акция «Свеча Памяти». Затем, все желающие могут присоединиться к патриотической акции «Рассвет», которая продлится на Суджукской косе до 4:00. А на следующий день в 09:00 на Площади Героев состоится митинг-реквием. В память о тех, кто подарил нынешним поколениям мирную жизнь пройдёт «Минута молчания».

В Сочи торжественный митинг, приуроченный ко Дню Памяти и скорби, состоится 22 июня в 4 часа утра на Завокзальном мемориальном комплексе. Его участниками станут ветераны Великой Отечественной войны, школьники и студенты, воспитанники военно-патриотических клубов, представители молодежных общественных организаций, жители и гости города.

В городе-курорте Геленджике акция «Свеча памяти» пройдет сегодня в 23:00 у памятника Воину-освободителю. В этот же день на Центральной площади города пройдет реквием «Вставай, страна огромная!». На следующее утро на этом же месте пройдет митинг-реквием, после чего продут литературные чтения «Нам не забыть ту роковую дату».

21 июня патриотические акции пройдут и в селах муниципалитета. В селе Кабардинка «Свеча памяти» состоится в 20:30 на Центральной площади, в селе Дивноморское — в 22:00 от улицы Кирова к обелиску Погибшим Воинам в годы Великой Отечественной войны пройдет шествие со свечами, а в селе Архипо-Осиповка — от площади перед Дворцом Культуры к памятнику Герою Советского Союза Н.М. Ходенко.

Кроме того, 22 июня в течение дня в Геленджикском историко-краеведческом музее будут работать выставки передвижного музея «Геленджик в первые годы войны» и «Запиши меня в историю», а также покажут фильм «Геленджичане в годы Великой Отечественной войны». В сквере Победы пройдет конкурс рисунков на асфальте «Мир глазами детей».

Ровно 75 лет назад в четыре часа утра, без объявления войны, фашистские вооружённые силы — 191 дивизия — обрушилась на западную границу Советского Союза на всём её протяжении. По плану «Барбаросса» предполагалось захватить СССР за пять месяцев. Это была стратегическая установка на молниеносную войну. Фашисты бросили в первый натиск на страну 5,5 млн солдат и офицеров, 5 тысяч самолётов, 3,5 тысячи танков, 47 тысяч орудий и миномётов. Поднявшись единым строем против врага, СССР выдержал удар. Более того, день ото дня Советский Союз увеличивал свои силы. Люди самоотверженно сражались за свою Родину, за каждый её участок земли. Кровопролитная война продлилась 1418 дней.

Добавим, что международная мемориальная акция «Свеча памяти» проходит ежегодно во многих российских городах, а также на территории Белоруссии, Южной Осетии, других республик бывшего СССР.