Астана, 21 июня, 2016, 15:23 — ИА Регнум. После перемещения Адильбека Джаксыбекова из кресла акима (мэра) Астаны на позицию нового главы Администрации президента Казахстана, на вакантное место был назначен Асет Исекешев, до этого дня бывший министром по инвестициям и развитию. А в кресло Исекешева пересадили его бывшего зама. Все кадровые перемещения были произведены сегодня, 21 июня.

Yakov Fedorov Асет Исекешев

Два соответствующих указа опубликованы на сайте Акорды.

«Назначить Исекешева Асета Орентаевича акимом города Астаны, освободив от должности министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан», — говорится в одном указе. В другом распоряжение: «Назначить Касымбека Жениса Махмудулы министром по инвестициям и развитию Республики Казахстан».

До назначения на пост министра Касымбек с осени 2014 года занимал должность первого заместителя.

Отметим, что произошедшие назначения не стали сенсацией — о том, что кадровая рокировка будет осуществлена именно таким образом и с указанными действующими лицами, инсайдерские источники сообщили раньше, чем были опубликованы официальные указы о назначениях.

Напомним, что сразу после череды земельных митингов (в ряде крупных городов Казахстана население выступило против решения властей продавать землю в собственность гражданам страны и сдавать в аренду иностранцам), политолог Марат Шибутов отметил, что волнения произошли из-за недочетов в работе экономического и идеологического блоков во власти.

«У нас есть идеологический блок и экономический блок. И вот в основном все недоработки у нас идут по части экономического блока, который не сориентировал нормально идеологический блок. И теперь идеологический блок расхлебывает за экономический. За его косяки, лень и общую бестолковость», — пояснил Шибутов.

Судя по тому, что произошла смена главы Администрации президента, а не правительства, первым «расхлебывать» за недоработки пришлось именно идеологическому блоку. Возможно, свою роль также сыграли теракты в Актюбинске (Актобе) 5 июня, в которых глава государства усмотрел признаки «цветной революции».

Тем не менее, можно предположить, что экономический блок — следующий.