Минск, 21 июня, 2016, 15:22 — ИА Регнум. Александр Лукашенко выступит с докладом на V «Всебелорусском народном собрании», которое пройдет в Минске 22−23 июня, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

REGNUM Александр Лукашенко

«Ожидается, что глава государства в своей речи отметит итоги и перспективы социально-экономического развития страны на современном этапе, обозначит проблемные вопросы и пути их решения. В выступлении речь также пойдет о внешней политике Белоруссии, выстраивании взаимовыгодных партнерских отношений с различными странами и интеграционными объединениями с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество», — проинформировала президентская пресс-служба.

Не располагая желанием или возможностью предоставить более точную информацию о выступлении руководителя постсоветской республики, в пресс-службе отметили, что государственные телеканалы и радио будут транслировать выступление Лукашенко, которое состоится 23 июня. Белтелерадиокомпания представит телеверсию мероприятия.

Напомним, первое «Всебелорусское народное собрание» состоялось во время кризиса 1996 года (19−20 октября). Как и все последующие, оно прошло в Минске. Тогда сторонники Лукашенко одобрили его предложения по внесению изменений и дополнений в Конституцию, а также одобрили предложенный им план на пятилетку (1996−2000 годы).

В последующем такие мероприятия проводились накануне финала президентских кампаний — за исключением нынешнего — пятого собрания, которое проводится спустя более полугода после президентской кампании 2015 года. Второе «Всебелорусское народное собрание» прошло 18−19 мая 2001 года (президентская кампания состоялась 9 сентября 2001 года), третье прошло 2−3 марта 2006 года (президентская кампания состоялась 19 марта того же года), четвёртое собрание — накануне предыдущего кризиса, 6−7 декабря 2010 года (президентская кампания состоялась 19 декабря того же года). С 1994 года президентское кресло в постсоветской республике бессменно занимает один и тот же человек, что подаётся как результат его «элегантных побед» и непреходящей народной поддержки.

Отметим, Москва всегда признавала итоги любых выборных кампаний в Белоруссии — в отличие от Запада, который после первой президентской кампании в постсоветской республике отказывал в признании их демократичности и соответствию международным стандартам. Александр Лукашенко уверен, что таких стандартов не существует вовсе.

В отличие от РФ, традиционно делавшей ставку на «действующую власть», Евросоюз и США последовательно создавали инфраструктуру для своих агентов влияния, дожидающихся «окна возможностей». Такая тактика оправдала себя на Украине и в других постсоветских образованиях. По мнению ряда экспертов на очереди — Казахстан и Белоруссия.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня был опубликован проект основных положений Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016−2020 годы, который пройдёт формальное обсуждение собранными со всей республики сторонниками Александра Лукашенко на пятом «Всебелорусском народном собрании». Подготовка собрания началась в 2015 году — Совмин создал оргкомитет мероприятия, на которое приглашены около 2,5 тысячи человек, в том числе сторонники «рыночного социализма» в России и представители диаспоры. Руководитель постсоветской республики пообещал провести собрание «без маниловщины».