Ярославль, 21 июня, 2016, 15:21 — ИА Регнум. Ярославское отделение «Справедливой России» планирует выдвинуть на выборы в Государственную Думу депутатов всех уровней. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил лидер фракции «справедливороссов» в муниципалитете Ярославля Анатолий Каширин. Решение об утверждении списка кандидатов примет второй этап партийного съезда, который пройдет в Москве 27 июня.

Анатолий Каширин и Анатолий Грешневиков

«Это — вторая часть съезда, первая часть прошла в конце апреля, на ней были избраны руководящие органы партии. Вторая часть съезда целиком посвящена выдвижению кандидатов в депутаты Государственной Думы VII созыва, как по одномандатным округам, так и по партийным спискам. Также на съезде будет принята предвыборная программа партии и определены границ территориальных групп партийного списка кандидатов», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Анатолий Каширин.

Делегатами съезда от Ярославской области станут председатель региональной партийной организации, депутат Государственной Думы Анатолий Грешневиков, секретарь бюро совета областной партийной ячейки Михаил Малеев и депутат Переславль-Залесской городской думы Сергей Хабибулин.

Кроме них, по словам Анатолия Каширина, на съезд поедут все партийцы, которые претендуют на выдвижение в депутаты Государственной Думы.

«Все, кто планирует принять участие в выборах депутатов Госдумы, будут присутствовать на съезде партии. Это депутаты Ярославской областной думы Сергей Балабаев, Ольга Секачева, Андрей Ершов и депутаты муниципалитета Ярославля и других муниципальных образований Ярославской области», — сообщил Анатолий Каширин.

Ярославские «справедливороссы» подготовили ряд предложений для включения в предвыборную программу партии. Они разработаны на основе актуальных проблем, озвученных ярославцами в ходе акции «Делай или уходи», которую «эсеры» проводят с целью отставки Правительства Дмитрия Медеведева.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в 194 одномандатном избирательном округе «Справедливая Россия» планирует выдвинуть депутата Ярославской областной думы Сергея Балабаева, а в 195 округе — бессменного депутата Госдумы, лидера регионального партийного отделения Анатолия Грешневикова. Остальные возможные кандидаты будут включены в партийный список.

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