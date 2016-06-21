Чебоксары, 21 июня, 2016, 15:20 — ИА Регнум. В Чувашии самые дорогие специальности в государственных вузах — творческие: будущим артистам, художникам и музыкантам предстоит заплатить до 128 тыс. рублей за первый курс обучения. Значительно дешевле оценены программы технического направления (от 70 тыс. рублей). Минимальные цены установлены по экономическим и гуманитарным специальностям. Об этом свидетельствуют данные об оказании платных услуг на 2016−2017 годы, опубликованные на официальных сайтах ведущих вузов Чебоксар, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM В Чебоксарах

В Чувашском государственном университете им. И.Н. Ульянова в системе бакалавриата самые дорогие платные специальности в очной форме обучения — творческого направления. Максимально установленная цена за первый год обучения превышает 128 тыс. рублей: такую сумму предстоит выплатить будущим дирижерам, дизайнерам, солистам, артистам эстрады, музыкантам. На втором месте по дороговизне — обучение на инженерно-технических факультетах, факультете машиностроения, а также по таким направлениям подготовки, как химия, физика и география (76 тыс. рублей). Чуть дешевле обойдётся первый курс для выбравших строительные направления и информатику (около 74,4 тыс. рублей). Минимальная цена для поступивших на платное обучение составит порядка 64,4 тыс. рублей — это экономические и гуманитарные направления, юриспруденция, госуправление, туризм.

Десять направлений подготовки представлены в ЧГУ в системе специалитета, в основном это медицинские специальности. Для очников стоимость варьируется от 64,4 тыс. рублей до 128 тыс. рублей за первый учебный курс.

В Чувашском государственном педагогическом университете им. И.Я. Яковлева наибольший размер платы для будущих бакалавров установлен на уровне 126,4 тыс. рублей по трём направлениям очной подготовки: «Физическая культура», «Дизайн», «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». Будущие технологи и пиарщики за первый год обучения заплатят порядка 74,4 тыс. рублей, будущие управленцы и выбравшие психолого-педагогическое образование — почти 64,4 тыс. рублей.

В специалитете в педвузе — три очных направления подготовки: «Живопись» (126,4 тыс. рублей за первый курс), «Педагогика и психология девиантного поведения», «Перевод и переводоведение» (по 64,4 тыс. рублей).

В Чебоксарском кооперативном институте стоимость очного обучения по программам бакалавриата составляет 72 тыс. рублей за первый курс. Одна цена установлена и для очников, выбравших Чувашскую государственную сельскохозяйственную академию: первокурсникам при поступлении на платной основе предстоит оплатить 72,7 тыс. рублей.