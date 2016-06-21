Владикавказ, 21 июня, 2016, 15:20 — ИА Регнум. Во Владикавказе и в Пригородном районе Северной Осетии коммунальные службы восстанавливают объекты, пострадавшие в ходе града и ливневых дождей. Как сообщает 21июня корреспондент ИА REGNUM, проводимые работы находятся на контроле сотрудников регионального управления МЧС России и республиканских властей.

Айвазовский Иван. Ливень в Судаке.1897

На комиссии правительства РСО-Алания по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности рассмотрены меры, принимаемые соответствующими службами с целью устранения ЧС. Вице-мэр города Владикавказа Майран Тамаев и заместитель главы администрации местного самоуправления Пригородного района Георгий Габараев подробно рассказали о ходе восстановительных работ с самого первого дня чрезвычайной ситуации. Должностными лицами было отмечено, что основной акцент был направлен на нормализацию деятельности электросетей и сохранение качества питьевой воды. Также во Владикавказе была взята на контроль работа ливневой канализации.

В Северной Осетии оперативно были созданы рабочие группы по оценке материального ущерба Жители города Владикавказа и сел Пригородного района Гизели, Верхней и Нижней Санибы обращались в администрации за помощью. Всего во Владикавказе было принято более 2500 обращений. Как пояснил Тамаев, более половины заявлений уже обработаны. Пострадавшим выдается шифер, стекло и другие строительные материалы. Для тех, кому самостоятельно не справиться с заменой кровли, а именно она оказалась самым слабым местом, были созданы ремонтные бригады.

Напомним, что от непогоды сильно пострадали и сельхозпроизводители. В Минсельхозпроде РСО-Алания подсчитали убытки от прошедшего в первой декаде июня града. Стихия нанесла ущерб земледельцам на сумму около 27 миллионов рублей. Град полностью уничтожил посевы, а также теплицы в Пригородном районе и в городе Владикавказе.

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