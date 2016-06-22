Припять, Украина, 22 июня, 2016, 19:35 — ИА Регнум. Канадские инвесторы высказали заинтересованность использованием территории чернобыльской зоны отчуждения для строительства там солнечных электростанций и биотопливных заводов. Об этом во вторник, 21 июня, заявил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, передают «Украинские новости».

Honza Groh (Jagro) Здание Горисполкома в Припяти

В понедельник, 20 июня, в Торонто стартовал канадско-украинский бизнес-форум, где, по словам Семерака, канадские инвесторы «с интересом рассматривают возможность строительства» возобновляемых источников энергии на территории ЧАЭС. Министр заявил, что от канадской стороны прозвучало несколько «реальных предложений» о возможном сооружение заводов.

«В первую очередь мы будем рассматривать вариант развития альтернативной энергетики в зоне специального промышленного использования, ведь правительством принято решение на остальной территории создать заповедник, который будет выполнять буферную функцию перед зоной специального промышленного использования», — поделился планами Остап Семерак.

Он также добавил, что сегодня на территории чернобыльской зоны есть электро-сетевое хозяйство, в том числе высоковольтные линии электропередач и трансформаторные подстанции. Все это в случае реализации проекта по ВИЭ с канадцами может пригодиться. Больше всего, отметил Семерак, представителей канадских бизнес-кругов заинтересовала солнечная энергетика, поскольку в зоне отчуждения есть недозагруженные сети и ниже стоимость аренды земли, которая в этом виде промышленности составляет значительную долю себестоимости.

Отметим, что согласно обязательствам Украины перед ЕС уже к 2020 году доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергобалансе страны должна достичь 11%. Согласно информации правительства, с 2016 года украинские и зарубежные девелоперы планируют построить на Украине 34 новых солнечных электростанций общей мощностью более 120 МВт, однако где конкретно — не уточняется.

Какими бы странными ни казались планы по использованию территорий, затронутых Чернобыльской аварией, под «чистую» энергетику, одно остается ясным — украинские власти решительно намерены в скором времени найти зоне отчуждения коммерческое применение. Однако для осуществления планов по строительству солнечных электростанций и биотопливных заводов на территории чернобыльской зоны отчуждения, для начала необходимо провести законодательное урегулирование земельных отношений в этой зоне.

Соответствующий законопроект уже прошел первое чтение. Теперь, как заявил министр экологии и природных ресурсов Украины, ожидается, что законопроект №4437 для урегулирования данного вопроса будет полностью принят до конца работы текущей сессии Верховной Рады. Сейчас в зоне Чернобыльской АЭС имеются шесть гектаров незадействованных земельных участков. Так, принятие законопроекта позволит разрешить вопрос о выделении земли на территории ЧАЭС.

Отметим, что сама Украина уже не первый год ведет разговоры о том, чтобы использовать чернобыльскую зону отчуждения под возобновляемые источники энергии. Киев задумал ряд экспериментов. Например, в планы властей входило производства из сырья, полученного на очищенных от радиации землях. Также планировалось, что заниматься изучением этого вопроса будет Институт биомассы и устойчивого развития, бельгийско-украинское предприятие. Такая затея украинских властей кажется весьма рискованной, учитывая тот факт, что до сих пор степень воздействия радиоактивного загрязнения в зоне отчуждения не до конца ясна. Есть вероятность того, что на выходе может получиться радиоактивное биотопливо. Следовательно, если использовать такое топливо в коммерческих целях, то оно может попасть на рынки к украинским потребителям. Из этого можно сделать вывод о том, что обеспечить необходимый контроль за радиационной безопасностью биотоплива, полученного в чернобыльской зоне отчуждения, может быть, если не невозможно, то крайне сложно.

Напомним, что Чернобыльская катастрофа произошла 26 апреля 1986 года. Взрыв произошел на четвертом энергетическом блоке станции. В результате аварии радиация поразила в 12 областях 50 тыс. квадратных километров на Украине. Также последствия аварии затронули и другие территории. В частности, 19 российских регионов, то есть 60 тыс. квадратных километров, где проживало 2,6 млн человек. Радиоактивными загрязнениями были также поражены 23% территорий Белоруссии (46,5 тыс. квадратных километров).

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