Киев, 21 июня, 2016, 15:19 — ИА Регнум. Сотрудники Генпрокуратуры сделали главе «Радикальной партии» Олегу Ляшко подарок на день рождения его матери, придя с обыском в 07:00 утра, написал в Facebook соратник Ляшко по партии Андрей Лозовой .

Bananachka Олег Ляшко

«Порошенко сделал «подарок» в честь праздника», — написал Лозовой. Позже выяснилось, что сотрудники прокуратуры ошиблись и зашли не в тот дом.

Пресс-секретарь главы Генпрокуратуры Лариса Сарган подтвердила, что это была ошибка и правоохранители перепутали дома. По ее словам, имение, в котором теперь живет Ляшко, ранее принадлежало бывшему главе Администрации президента Виктора Януковича — Андрею Клюеву.

«За одним высоким забором трудно разглядеть, где чей дымоход», — сказала Сарган. Она добавила, что никто не ожидал, что такой радикальный оппозиционер, как Ляшко, является «ближайшим соседом самых одиозных представителей режима Януковича».

Напомним, 21 июня депутат Верховной рады Украины от «Радикальной партии» Андрей Лозовой на странице в Facebook сообщил, что сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в дом народного избранника Олега Ляшко. Позже политик добавил, что украинские силовики ошиблись адресом.