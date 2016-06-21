Архангельск, 21 июня, 2016, 15:17 — ИА Регнум. После введения в эксплуатацию в поселке Сабетта завода по сжижению газа объем перевалки грузов по Северному морскому пути увеличится в три раза и увеличится на 17 млн. тонн. Завод будет введен в эксплуатацию в следующем году. Об этом архангельским журналистам заявил министр транспорта России Максим Соколов, передает корреспондент ИА REGNUM.

sngcraft.ru Груз, ожидающий перевозки

Он пояснил, что это будет дополнительным стимулом для перевозки транзитных грузов. «Сегодня транзит грузов по Севморпути сильно зависит от факторов цен на нефть. Чем ниже цена, тем меньше разница в стоимости транспортировки грузов по традиционному пути через Суэцкий канал. К тому же он еще и короче, чем Севморпуть. С учетом сложностей и особенностей Севморпути, тяжелой ледовой обстановки, конечно же, при низких ценах на нефть выбор перевозчиков, логистических компаний остается за традиционными путями. Но при этом мы продолжаем целенаправлено делать все для развития Севморпути, и он будет задействован при внутренних перевозках и внешних перевозок российской экспортной грузовой базы в те же самые страны юго-восточной Азии и другие государства мира», — сказал Максим Соколов.

Он добавил, что на данный момент завершается создание портовой инфраструктуры в поселке Сабетта. Завод по сжижению газа будет сдан в эксплуатацию в следующем году. Безусловно, это в несколько раз увеличит перевалку грузов по Севморпути и станет своеобразным стимулом для перевалки транзитных грузов.