Брюссель, 21 июня, 2016, 15:17 — ИА Регнум. Глава Европейского стабилизационного механизма (ESM) Клаус Реглинг заявил, что фонд направил в Грецию не менее €7,5 млрд. Финансовая помощь предоставлена Афинам по результатам проверки успешно проведённых реформ, сообщает Reuters.

Греция. Колонна

«ESM сегодня направил €7,5 млрд Греции», — сказал Реглинг.

Глава ESM подчеркнул, что фонд выделяет финансирование Афинам на тех условиях, которые удобны самой Греции. Кредитные ставки составляют значение меньше одного процента, а срок — в среднем 32 года.

«Взамен Греция должна в полном объеме выполнять взятые на себя обязательства по уровню профицита государственного бюджета», — пояснил Реглинг. При этом глава фонда отметил, что поставленная Афинами цель достичь к 2018 году профицит бюджета в 3,5% достойна уважения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 июня еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси заявил, что 20−26 июня Греция должна получить €7,5 млрд финансовой помощи. €7,5 млрд — это первая часть выплат Афинам, оставшиеся средства будут перечислены осенью.