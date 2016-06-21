Мурманск, 21 июня, 2016, 15:14 — ИА Регнум. В ходе прокурорской проверки деятельности Министерства здравоохранения Мурманской области выявлены многочисленные нарушения законодательства о противодействии коррупции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

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«Некоторые руководители недостоверно отразили либо сокрыли доходы, — заявили в ведомстве. — Выявлены факты укрытия главными врачами лечебных учреждений сведений о наличии в собственности маломерных судов и долей в недвижимости, о счетах в банках и кредитных организациях».

Кроме того, по информации прокуратуры, исполняющий обязанности главного врача ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника №4» в сведениях о доходах представил недостоверные сведения о наличии в собственности 2 земельных участков площадью 52 800 м. кв каждый.

«Должностные лица при наличии денежных средств на счетах в кредитных учреждениях доходы от вкладов не указали либо не в полной мере отразили сумму полученных дивидендов, — продолжили в ведомстве. — Должностным лицом министерства, ответственным за профилактику коррупционных правонарушений, анализ представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, фактически не проводился, подтверждающие документы не истребованы».

Как отметили в прокуратуре, по итогам проверки 5 руководителей подведомственных Минздраву организаций привлечены к ответственности.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, в конце прошлого года в Мурманской области начали расти зарплаты.

Согласно данным, представленным в докладе об итогах социально-экономического развития Мурманской области за январь-март 2016 года, обнародованном региональным министерством экономического развития, среди организаций социального блока оплата труда в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг увеличилась на 6,3%.

Ранее региональное министерство социального развития заявило о том, что зарплата врачей-бюджетников, работающих в подведомственных организациях, составляет в среднем 71 с половиной тысячу рублей.