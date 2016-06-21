Владикавказ, 21 июня, 2016, 15:13 — ИА Регнум. На территории Северной Осетии продолжается воровство электроэнергии. Как сообщает 21 июня корреспондент ИА REGNUM, в республике выявлено более 70 новых случаев незаконного потребления энергоресурса.

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Сложившаяся ситуация вызывает тревогу у энергетиков республики, которые вынуждены проводить рейды с целью пресечения фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии в населенных пунктах. Как рассказали в ПАО «Севкавказэнерго», в числе тех, кто занимается воровством, чаще всего бывают абоненты, которые ранее уже были отключены за долги от электроснабжения. В мае таких случаев работниками акционерного общества «Севкавказэнерго» и представителями Северо-Осетинского филиала «МРСК Северного Кавказа» выявлено более семидесяти.

Несмотря на различные уловки, тем, кто незаконно потребляет электроэнергию, не удается уйти от ответственности. По всем случаям составлены акты и вынесены предписания, согласно которым необходимо погасить задолженность за пользование светом. Поясним, что самовольное подключение и использование электроэнергии влечет за собой наложение штрафа на граждан в размере от 10 до 15 тысяч рублей, а на юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей.