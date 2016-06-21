Ярославль, 21 июня, 2016, 15:01 — ИА Регнум. Количество денег на руках у жителей Ярославской области в 2016 году выросло в 5 раз. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославльстате.

Доходы населения растут, но хранить деньги жители региона предпочитают «под матрасом». Если в первые четыре месяца 2015 года на руках у людей было 4,5 млд рублей, то в 2016 году стало 17 млд рублей.

«После обесценения рубля в 2014−15 годах люди понесли деньги на счета, но курс устоялся, банковские проценты снизились, и люди решили деньги хранить на руках», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM новые данные ведущий специалист-эксперт Ярославльстата Александра Клячева.

В структуре доходов снизилась не только доля сбережений, но покупка товаров — с 50% до 46%. Чуть меньше стали тратить на оплату услуг и всевозможные взносы. Доля средств на покупку валюты снизилась с 2,8 до 1,9 процента.

При этом в Ярославльстате отмечают, что покупательная способность среднедушевых доходов населения растет. Заметно больше стали покупать капусту и картошку. Специалисты объясняют это снижением цен во время распродаж. Люди покупают самое необходимое, резюмируют в Ярославльстате.