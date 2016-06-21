Саратов, 21 июня, 2016, 14:59 — ИА Регнум. Житель Энгельса 20 июня выбрасывал мусор и услышал писк. Предположив, что в мусорный бак упал котенок, он наклонился и заглянул внутрь. На дне он увидел целлофановый пакет, в котором находился младенец. Ребенка на машине «скорой помощи» отправили в детскую больницу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.

Waldo93 Мусорные баки

20 июня в 16:35 минут в дежурную часть МУ МВД России «Энгельсское» Саратовской области по телефону «02"поступило сообщение от женщины о том, что у магазина, расположенного на улице Шурова гора, д. 7/1 в Энгельсе лежит младенец. Местный житель, первым обнаружившим его, рассказал, что в третьем контейнере раздавался звук, напоминающий писк.

На место происшествия выезжало руководство Межмуниципального Управления МВД России «Энгельсское», следственно оперативная группа, кинолог, сотрудники СУ СК. Проведены необходимые оперативные мероприятия, в том числе с применением служебной собаки исследовано место обнаружения ребенка, проведен поквартирный обход ближайших домов, проверены семьи, находящиеся в социально опасном положении, опрошены педагоги ближайшей школы на предмет установления учеников старших классов с не желаемой беременностью, организована работа управления здравоохранения по проверке женщин, состоящих на учетах в женских консультациях и перинатальном центре на поздних сроках беременности, опрошен участковый врач обслуживающий данный район.

В настоящее время проводятся дальнейшие розыскные мероприятия, направленные на установление матери новорожденной девочки.

Стоит отметить, что в регионе стоит 30 градусная жара.