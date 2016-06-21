Москва, 21 июня, 2016, 14:59 — ИА Регнум. В Москве пользователям МГТС 21 июня временно недоступен интернет и телефония из-за масштабного сбоя, сообщает портал «Каждый сбой».

publicdomainpictures.net Нет связи

По его данным, примерно с 11:00 мск начались сбои в работе оператора связи. Более половины пользователей, оставивших сообщение о неполадках на сайте, жалуются на отсутствие интернета (56%), еще треть сообщила об отсутствии телефонной связи.

В едином контактном центре МТС и МГТС автоответчик сообщает, что кратковременное ограничение доступа к услугам возможно из-за работ на сети. Сайт МГТС в 14:58 был недоступен.