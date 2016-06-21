Москва, 21 июня, 2016, 14:59 — ИА Регнум. С 1 июля москвичи, приобретшие соответствующий месячный абонемент, смогут оставлять автомобили на городских парковках со шлагбаумом. Продажи абонементов уже стартовали, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

Стрельцова Наталья ИА REGNUM Парковка в Москве

Месячные абонементы можно продлить на сайте столичного паркинга. В данный момент уже стартовали продажи на июль, уточнили в ведомстве. «Проведена большая работа по обустройству цивилизованного парковочного пространства в городе, — заявил генеральный директор ГКУ АМПП Александр Гривняк. — Со своей стороны город предоставит автомобилистам максимально комфортные условия пользования новыми парковками».

Отметим, не менее 10% мест на каждой парковке предназначено для людей с ограниченными возможностями.

Добавим, абонементы поступают в продажу за пять дней до конца месяца. То есть если до этого времени текущий абонемент не был продлен, то он поступает в продажу, а место за его владельцем не сохраняется.