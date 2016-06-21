Москва, 21 июня, 2016, 15:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не видел игру сборной России с Уэльсом, в которой российские футболисты потерпели поражение со счётом 0:3. Президент в это время находился на киностудии «Ленфильм». Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня, 21 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Можно однозначно сказать, что дела с оживлением и восстановлением «Ленфильма» обстоят гораздо лучше и эффективнее, чем та игра, которую видели в исполнении наших футболистов вчера», — сказал Песков.

Песков счёл себя не вправе комментировать проигрыш российской команды. Журналисты попросили ответить на вопрос о главном тренере российской сборной Леониде Слуцком: заслуживает ли он отставки.

«По-прежнему не считаю себя вправе что-либо говорить», — сказал пресс-секретарь президента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 20 июня, состоялась игра между сборной России и командой Уэльса в городе Тулуза (Франция). Российская команда проиграла со счётом 0:3, и лишилась возможности пройти в плей-офф чемпионата Европы по футболу.

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После поражения на Евро-2016 Слуцкий заявил, что команду нужно передать в другие руки, а он как тренер оказался несостоятельным.

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