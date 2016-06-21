Рига, 21 июня, 2016, 14:55 — ИА Регнум. В системе внутренних дел Латвии проблема взяточничества не уменьшается, заявил в интервью передаче «900 секунд» на телеканале LNT начальник Бюро внутренней безопасности (БВБ) Валтерс Мурниекс, сообщает LETA.

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Мурниекс сообщил, что в делопроизводстве бюро в настоящее время находится около 130 уголовных процессов, также проводится несколько сотен проверок, и большинство из них по фактам взяточничества. По его словам, суммы взяток колеблются от нескольких десятков до нескольких тысяч евро.

Также в поле зрения БВБ попадают дела о кражах, мошенничестве, незаконной охоте, необоснованном применении насилия при исполнении служебных обязанностей, о несоответствии расходов должностных лиц органов внутренних дел их доходам.

По словам Мурниекса, за неполные восемь месяцев с тех пор, как бюро начало работу как независимый орган в подчинении министра внутренних дел, задержано около 20 человек, в том числе 14 должностных лиц, и ко многим из них применена мера пресечения, предусматривающая запрет занимать должность.

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