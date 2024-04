Вашингтон, 21 июня, 2016, 15:01 — ИА Регнум. Американский кинорежиссер Джей Джей Абрамс, известность которому принесла работа над такими масштабными проектами как «Звездный путь» и «Звездные войны», примет участие в создании сериала о последних месяцах жизни «короля поп-музыки» Майкла Джексона, сообщает TVLine.

Taty2007 Звезда Майкла Джексона на голливудской Аллее Славы

По данным издания, Абрамс станет продюсером проекта, однако информации о том, на каком телеканале и когда именно будет покзан фильм, пока нет.

В основу сценария ленты легла книга американского ведущего Тэвиса Смайли «Прежде чем вы осудите меня: триумф и трагедия последних дней Майкла Джексона» (Before You Judge Me: The Triumph and Tragedy of Michael Jackson’s Last Day), поступившая в продажу 21 июня 2016 года.

На страницах издания — последние месяцы жизни знаменитого певца, взлеты и падения, сопровождавшие Джексона незадолго до смерти, постоянная охота за его личной жизнью.

Напомним, Майкл Джексон скончался в Лос-Анджелесе 25 июня 2009 г. Согласно результатам вкрытия, его смерть наступила от передозировки сильнодействующего анестетика — пропофола.