Москва, 21 июня, 2016, 14:48 — ИА Регнум. В Москве в ночь на 20 июня произошел инцидент с участием группы молодых людей, которые, нарушая правила дорожного движения, пытались скрыться от сотрудников полиции, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

tv2.tomsk.ru Дверь машины полиции

Инцидент произошел около 02:49. Мужчина, находившийся за рулем автомобиля Toyota Camry, проехал перекресток на «красный» сигнал светофора и отказался остановиться по требованию сотрудника полиции. В ответ сотрудники правоохранительных органов попытались его остановить, применив табельное оружие.

После трех выстрелов иномарка остановилась, въехав на территорию ЦКБ Управделами президента. При попытке полицейских подойти к машине, мужчина за рулем продолжил движение и сбил одного из сотрудников полиции.

Правоохранители вновь применили оружие, сделав 14 выстрелов. Нарушителей удалось задержать, ими оказались три молодых человека от 17 до 19 лет и 18-летняя девушка. Катались они на машине отца одного из юношей.

Напомним, это не первый подобный инцидент в Москве. 22 мая сын вице-президента «Лукойла» Руслан Шамсуаров стал участником погони на черном «Гелендвагене». Вместе с компанией «золотой» молодежи он сбежал от полиции. Молодые люди выезжали на тротуары и газоны, причем все происходящее снимали на видео и выложили его в соцсети.

По решению суда Шамсуаров получил 15 суток ареста. Затем в отношении Шамсуарова было возбуждено уголовное дело по статье «Угроза применения насилия в отношении представителя власти».