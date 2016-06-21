Челябинск, 21 июня, 2016, 14:46 — ИА Регнум. В Южно-Уральском государственном университете развеяли опасения преподавателей о планируемых сокращения. Реорганизация в техническом вузе Челябинска проходит в полном соответствии с законом, никаких сокращений в текущее время нет, сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ЮУрГУ Дмитрий Руденок.

Илья Репин. Приготовление к экзамену. 1864

«Мы ставим перед собой задачу повышения глобальной конкурентоспособности университета», — заявил проректор ЮУрГУ по учебной работе Андрей Радионов, и уточнил, что университет находится в процессе плановой реорганизации, согласно собственной программы развития, подготовленной еще в 2015 году.

Реализацию программ в вузе называют реорганизацией, которая позволит учебному заведению встроиться в мировую глобальную систему подготовки кадров. «Реорганизация предполагает, в первую очередь, оптимизацию структуры университета. Мы перегруппировываем коллектив с целью распространения и развития лучших практик и образовательных традиций, сформировавшихся в университете за годы работы, усиливаем научные школы и создаем междисциплинарные научные коллективы. Те немногие, кто покинет коллектив, не собираются, по имеющейся у нас информации, затевать судебных тяжб. Реорганизация проходит в полном соответствии с трудовым законодательством», — пояснил Андрей Радионов.

Однако, как отметил проректор вуза, все те, кто качественно, на современном уровне преподаёт, вовлечен в научно-исследовательскую деятельность, а также умеет заинтересовать наукой студентов, продолжит свою работу. Судьбу сотрудников, преподающих некачественно, управленец вуза не уточнил.

Напомним, в 2015 году ЮУрГУ взял курс на реализацию программы «5−100», а также программы «Глобальное образование», которая проводится на базе Южно-Уральского Государственного университета совместно с Московской школой управления Сколково. Согласно реализуемым программам руководство поставило задачу повышения глобальной конкурентоспособности университета. Были введены критерии эффективности преподавателей (КЭП), по которым сотрудники вуза обязаны публиковаться в рейтинговых зарубежных изданиях на английском языке и привлекать финансирование в рамках собственных научных исследований. В результате введения КЭП, части преподавателям снизили оплату, а часть оказалась не готова к такому развития реорганизации и фактически вынуждена переходить на другую работу.