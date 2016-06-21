Москва, 21 июня, 2016, 14:45 — ИА Регнум. Бывший наставник польской «Легии» Станислав Черчесов в ближайшее время может стать новым главным тренером сборной России. Об этом сообщает во вторник, 21 июня, «Чемпионат».

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«После провала национальной команды на Евро-2016 Леонид Слуцкий оставит свой пост и будет работать только в ЦСКА», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что на пост главного тренера национальной команды рассматривается несколько вариантов, но приоритетной кандидатурой является именно Черчесов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России на групповом этапе Евро-2016 во Франции сыграла вничью с Англией и проиграла Словакии и Уэльсу.

Таким образом, подопечные Леонида Слуцкого заняли последнее место в группе B и лишились шансов на выход в плей-офф турнира.

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