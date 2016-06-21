Магнитогорск, Челябинская область, 21 июня, 2016, 14:43 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил своё мнение относительно проигрыша сборной России футболистам из Уэльса в рамках Евро-2016 со счётом 0:3. Соответствующее заявление он сделал 21 июня в ходе встречи с рабочими Магнитогорска.

government.ru Дмитрий Медведев

Во время встречи один из рабочих рассказал о достижениях местной хоккейной команды «Металлург», выигравшей Кубок Гагарина в 2016 году.

«Это важно. После вчерашнего футбольного матча остается только о хоккее вспоминать», — сказал Медведев.

По его словам, победа магнитогорского «Металлурга» — это «реально выдающийся результат, тем более конкуренция очень высокая в современном хоккее».

Медведев поблагодарил местных жителей за то, что «таких выращиваете хоккеистов, их-то мы точно на экспорт отправляем».

Напомним, накануне сборная России вылетела из Евро-2016, проиграв сборной Уэльса со счётом 0:3. Футбольные аналитики назвали выступление российских игроков одним из худших на турнире. Таким образом, Россия заняла последнее место в группе.