Москва, 21 июня, 2016, 14:42 — ИА Регнум. В период с 1 мая по 15 сентября 2016 года с целью выявления, поддержки и консолидации молодых специалистов и исследователей до 35 лет, обладающих высоким потенциалом для реализации аналитической деятельности в сфере государственного и корпоративного управления, проводится II Всероссийский конкурс «Молодой аналитик».

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Учредитель конкурса — Ассоциация развития аналитического потенциала личности, общества и государства «Аналитика».

По мнению организаторов, участие во II Всероссийском конкурсе «Молодой аналитик» внесет значительный вклад в повышение репутации и стратегического потенциала как самого молодого специалиста (участника конкурса), так и представляемой им организации:

В состав экспертного совета конкурса входят ведущие аналитики государственного и корпоративного секторов, что с учетом специального обучающего компонента конкурса станет фактором профессионального и личностного развития конкурсанта, и обеспечит высокий интеллектуальный уровень состязания.

Конкурс представляет собой уникальную коммуникационную площадку обмена опытом и контактами между экспертами и участниками, что позволит значительно расширить компетенции и деловые связи молодых специалистов и представляемых ими организаций.

Медиа-партнерами конкурса выступят общероссийские, региональные и ведомственные СМИ, что обеспечит широкую общественную поддержку и масштабный интерес к событию.

Организационно конкурс пройдет в три этапа:

Первые два этапа — заочные (первый индивидуальный этап — с 1 до 23:59, 15 июля, второй командный этап — с 26 июля до 23:59, 15 августа). Третий этап — очный, проводится в формате стратегической игры. Регламент проведения деловой игры определяется жюри и доводится до участников непосредственно в рамках проведения тура.

Молодых специалистов приглашают принять участие в конкурсе. Контакты для получения справочной информации о II Всероссийском конкурсе «Молодой аналитик»: http://kma.inesnet.ru/; molodoyanalitik2016@gmail.com; +7 495 234 46 97

ИА REGNUM напоминает, что в 2015 года на участие в I Всероссийском конкурсе «Молодой аналитик» заявки подали около 1000 человек из 49 городов России. Но лишь 25 человек, предложивших наиболее интересные, системные решения задач первого и второго заочных отборочных туров, были приглашены для участия в финале.

По итогам финала 22 октября 2015 г. в Общественной палате РФ на годовом собрании Ассоциации в рамках Второй Всероссийской научно-практической конференции в присутствии более 200 делегатов победителям конкурса были вручены дипломы и ценные призы. Награждение провел лично заместитель председателя Коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Бочкарев О.И. (заместитель Рогозина Д.О., Коллегия Военно-промышленной комиссии).