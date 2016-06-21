Волгоград, 21 июня, 2016, 14:38 — ИА Регнум. В Волгограде жильцы аварийного дома вот уже более 1,5 лет вынуждены жить в опасном здании. Виновного в сложившейся ситуации нашла прокуратура. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного надзорного ведомства 21 июня, нарушения в деятельности комитета по жилищной политике городской администрации были выявлены в ходе проверки исполнения требований жилищного законодательства.

Цитата из м/ф «Ну. погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1976. СССР Аварийный дом

По закону, если дом подлежит сносу, то местные власти должны предоставить проживающим в нем по договору социального найма жильцам другие благоустроенные жилые помещения. Между тем, эти требования городской комитетом по жилищной политике при расселении из аварийного жилищного фонда не соблюдает. Переселить квартирантов из разрушающегося здания ведомству было предписано еще в срок до 30 декабря прошлого года. Этого сделано не было. Впоследствии срок расселения нанимателей продлили до 1 мая текущего года, однако и он уже истек, а люди продолжают оставаться в своих аварийных комнатах.

Не исполнены комитетом также обязанности по предъявлению собственникам аварийного многоквартирного дома №20 по ул. Василевского требования о его сносе и подготовке проекта постановления администрации Волгограда об изъятии земельного участка.

Ответить за сложившуюся ситуацию придется председателю комитета по жилищной политике мэрии Волгограда Роману Сучкову. За нарушение сроков отселения граждан из признанного аварийным и подлежащим сносу дома он попал под административную ответственность. Постановлением мирового судьи Сучкову надлежит выплатить штраф. Сумма административного наказания не уточняется.

Напомним, о том, что дом находится в аварийном состоянии, его жильцы писали народным избранникам еще весной 2014 года. Так, в обращении на имя депутата Ирины Гусевой отмечено, что в многоквартирном доме по ул. Жолудева, 14 нарушаются нормы Жилищного кодекса РФ и Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме. В частности, в душевых кабинах, расположенных на этажах, полуразрушена несущая стена, кирпичи падают на голову, плесень (грибок) на стенах и на потолках, не работает вентиляция, проблема с канализацией, перепады напряжения, висит электропроводка, обваливается потолок в туалете, в душевой отсутствует тепло. На кухнях не работают газовые плиты, рамы старые, потолок рушится.

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Не менее неприглядная картина и в подъезде дома. Здесь не проводиться уборка, разбиты окна, запах из подвала, в котором постоянно стоит вода, плесень. Трещины в доме составляют более 15 см, осыпаются балконы, протекает крыша, на первом этаже вывалилась часть стены с оконной рамой со стороны душа, возможно обрушение несущей стены всех четырех этажей.

Жильцы слезно просили признать дом непригодным для проживания и подлежащим сносу. Такое решение власти приняли только в середине января 2015 года. Основанием послужило заключение межведомственной комиссии Тракторозаводского района по оценке состояния жилых помещений.

Однако люди расселены не были. А 22 июня прошлого года в помещении одной из душевых комнат общежития обрушилась стена между третьим и четвертым этажами. По счастливой случайности обошлось без жертв, жильцы аварийного дома были на работе. После ЧП доступ в разрушенную часть дома ограничили, восстановив только электроэнергию и водоснабжение.