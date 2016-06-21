Смоленск, 21 июня, 2016, 14:36 — ИА Регнум. 18,7 тонны клубники задержано при попытке ввоза в Смоленскую область на российско-белорусской границе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Смоленской таможне. Общая стоимость задержанного товара — 2,5 млн рублей

Юрий Пименов. Клубника с молоком

Клубника находилась в фуре, принадлежащей белорусскому перевозчику. В качестве сопроводительных документов водитель представил чистый бланк СМR со штампами перевозчика и товарно-транспортную накладную, согласно которой отправителем, получателем и перевозчиком груза является одна и та же белорусская фирма.

Однако при досмотре груза, по маркировке на таре и поддонах, таможенники определили, что клубника ввезена в Россию с Украины, а значит — является санкционным.

Смоленской таможней в отношении перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 16.3 КоАП РФ. Ведется расследование.

Добавим, что запрет на ввоз сельхозпродукции и сырья с территории Украины Россия ввела с 1 января 2016 года. Данная мера российских властей стала ответом на решение Украины и ЕС о выполнении экономического раздела соглашения об ассоциации Украины и Европейского союза. Контрсанкции в отношении стран ЕС действуют с августа 2014 года.