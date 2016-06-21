Санкт-Петербург, 21 июня, 2016, 14:35 — ИА Регнум. Проверка детских лагерей в Ленинградской области, которая началась после трагедии в Карелии, затронет учреждения, не являющиеся собственностью региона. Завершить проверку планируется в течение двух-четырех недель. Об этом сегодня, 21 июня, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». реж Элем Климов. 1964. СССР Товарищ Дынин (Евгений Евстигнеев), начальник пионерского лагеря

«Начали проверку, но не своих лагерей, которые являются собственностью Ленинградской области. Потому что мы ситуацию в них знаем досконально: кто у нас работает, какова квалификация, какая программа. Мы начали проверку с тех пионерских лагерей, туристических баз, домов отдыха, где оздоравливаются наши ребятишки, но не являются нашей собственностью. Это частные пансионаты, принадлежащие юридическим лицам, предприятиям Петербурга и области, учреждения здравоохранения, где лечатся наши дети. Хотим посмотреть, насколько там ситуация соответствует хотя бы тем стандартам, которые действуют у нас», — сказал глава региона.

По словам губернатора, всего на территории Ленобласти работает 24 подведомственных области лагеря. Пионерских лагерей, которые не являются собственностью региона, но действуют на территории области, 84. Также в регионе работает почти две сотни различных площадок: туристические базы, пансионаты, дома отдыха, учреждения здравоохранения.

«Задача стоит большая. Одновременно всех невозможно проверить. Пока начинаем проверять те, где наиболее большое количество детей. Работаем по тем районам, которые у нас традиционно являются здравницами, — Приозерский, Выборгский, Всеволожский район», — отметил Дрозденко.

Планируется, что проверки будут проведены в течение двух недель. Максимальный срок, по словам губернатора, — месяц.

«Конечно, могут возникнуть трения с нашими коллегами из Петербурга и собственниками, но мы будем неуклонны в своих требованиях. Мы хотим, чтобы мы понимали, что наши дети находятся в безопасных условиях. Есть очень четкие законом обозначенные требования, кто может занимать ту или иную должность в пионерском лагере или доме отдыха. Проверить их не сложно, но я дал поручение, чтобы проводили еще и устное собеседование», — сказал глава региона.

По мнению губернатора, причина трагедии в Карелии — «слабая организация и поверхностное отношение к своим обязанностям, к своему уставу».