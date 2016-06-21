Москва, 21 июня, 2016, 14:32 — ИА Регнум. В России рассматривают Кению как важного и перспективного партнера России на африканском континенте. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля, об этом заявил вице-спикер Госдумы Владимир Васильев («Единая Россия») в ходе встречи с парламентской делегаций Кении во главе с председателем Сената парламента этой республики Дэвидом Экве Этуро.

Bobokine Найроби. Кения

«Мы ценим, что подходы кенийских коллег к актуальным международным проблемам совпадают с позицией России. Мы высоко ценим сбалансированную линию вашей страны в мировых делах, ее активную роль в Африканском союзе, региональных структурах и миротворческих усилиях африканского сообщества. Для нас важно, что кенийские друзья учитывают мнение России», — отметил Васильев.

Так, российские парламентарии высоко оценивают, что в марте 2014 года кенийская делегация воздержалась при голосовании по проекту резолюции 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН «О территориальной целостности Украины», не признававшей референдума в Крыму. «Мы в России рассматриваем данный факт как знак неподдержки этого документа», — говорит депутат.

«Неприятие Кенией беззастенчиво навязываемых Западом ангажированных трактовок по ситуации на Украине является свидетельством независимости внешнеполитического курса Найроби, способствует укреплению ее авторитета в мире», — подчеркнул Васильев.

Также Россия высоко оценивает позицию Кении по Сирии, которая в основных моментах созвучна. «Полагаем, что действия международного сообщества должны быть направлены не на обвинения законного правительства Сирии, а на борьбу с террористами, прежде всего из «Исламского государства» (запрещена в России)», — отметил парламентарий.

В наших двусторонних отношениях помимо политических и парламентских контактов большое значение имеет обсуждение возможности согласования международных подходов, отметил в свою очередь участвовавший во встрече глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков («Единая Россия»). «Мы заинтересованы в более справедливых правилах мировой торговли, в большей роли развивающихся государств в международных институтах, в создании международных организаций, где будет звучать голос не только западных государств, — перечислил парламентарий. — В частности, есть группа БРИКС, которая успешно развивается. В нее входит и одна африканская страна — ЮАР. У нас хороший уровень координации в рамках БРИКС. Уже состоялся первый парламентский форум БРИКС в Москве, а следующий состоится, по всей вероятности, в Индии — в конце этого года. В Шанхае открыт новый Банк развития, созданный пятью государствами, с капиталом — 100 млрд долларов».

Со своей стороны председатель Сената парламента Кении Дэвид Экве Этуро выразил надежду, что со временем страна присоединится к БРИКС, а также подчеркнул важность взаимодействия государств при осуществлении инвестиционных проектов, в частности, в сфере добычи полезных ископаемых. Кенийский парламентарий отметил важность выстроенного стратегического партнерства между странами, взаимоуважение России и Кении на международной арене.