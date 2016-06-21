Ставрополь, 21 июня, 2016, 14:31 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Экзамен в формате ЕГЭ

В Ставропольском крае в 2016 году повысился средний результативный балл единого государственного экзамена по математике. Об этом заявил министр образования и молодежной политики Ставропольского края Евгений Козюра, комментируя результаты ЕГЭ по математике, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минобразования региона.

«По Ставропольскому краю наблюдается улучшение результатов по математике базового уровня и снижение доли участников, не сдавших ЕГЭ, на 1,6%. При этом средний балл по математике профильного уровня также повысился», — сказал Козюра.

Он также добавил, что один сдающий математику профильного уровня набрал 100 баллов. «На 1,3% уменьшилась доля участников, не преодолевших минимальный порог», — добавил министр.

По исследованию Рособрнадзора, снизилось количество арифметических ошибок и ошибок, связанных с пониманием условия задачи. Выпускники лучше решают уравнения, практико-ориентированные и геометрические задания.

Математика второй год проводится на двух уровнях: на базовом и на профильном — для поступления на специальности, где математика учитывается при приеме. Всего в 2016 году в Ставропольском крае ЕГЭ по математике базового уровня сдавали 10 392 выпускника (в 2015 году — 8 395).

Изменения в контрольно-измерительных материалах в 2016 году были минимальны и коснулись лишь профильного уровня, где были удалены два задания с кратким ответом.

Ранее ИА REGNUM сообщало об увеличении в Ставропольском крае практически вдвое числа стобалльных работ по итогам сдачи единого госэкзамена по русскому языку. По этому предмету в крае также увеличился средний балл по сравнению с прошлым годом. Доля выпускников, работы которых не преодолели минимальный порог, уменьшилась с 0,9% в прошлом году до 0,5% в 2016 году.

Напомним, основной период ЕГЭ-2016 завершился 20 июня, с 22 по 30 июня предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам. Для сдачи экзаменов организована работа 88 пунктов проведения ЕГЭ. Контролируют ход экзаменов более 1 тысячи региональных общественных наблюдателей. Во всех аудиториях, где проводятся экзамены, ведется видеонаблюдение.