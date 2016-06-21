Москва, 21 июня, 2016, 14:29 — ИА Регнум. Министр экономики и вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль, возможно, на следующей недели прибудет в Москву, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

kremlin.ru Зигмар Габриэль встречается с Владимиром Путиным. 2015

Представитель Кремля отметил, что, несмотря на режим санкций, контакты и торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами продолжается.

«Действительно, на следующей неделе возможен такой визит господина Габриэля, он уже был в Москве, встречался с Путиным, на этих встречах они концентрировались на вопросах торгово-экономических отношений», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее газета Rheinische Post со ссылкой на правительственный источник сообщила, что вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль может в начале следующей недели посетить Россию и встретиться с главой РФ Владимиром Путиным.