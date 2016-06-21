Париж, 21 июня, 2016, 14:32 — ИА Регнум. Фотошпионы опубликовали снимки новой модели Renault Fluence, замеченной на трассах Европы. Седан, который должен заменить текущую версию Fluence, известную и в России, проходит дорожные испытания, сообщают 21 июня «Авто.Вести».

order 242 Renault Fluence

Испытательный образец скрыт под камуфляжем, однако сквозь него просматривается передняя оптика LED Pure Vision, как у модели хэтчбека Megane. А вот задние фонари, вытянутые к центру багажника, характерны для модели Talisman.

Пока нет данных о платформе седана. Модель может получить новейшую платформу CMF, однако возможно для нее оставят платформу предыдущего поколения. Точно неизвестно и имя новинки. Так, преемник модели Laguna стал известен под названием Talisman, однако производитель может оставить за автомобилем имя Fluence.

Модификации хэтчбека Fluence снабжены шестью вариантами двигателей: тремя дизельными с мощностью 90, 110 или 130 л. с и тремя, работающими на бензине, с мощностью 100, 130 или 205 л.с. Скорее всего, вариации моторов седана не будут столь разнообразны.

Предположительно, новый Renault Fluence будет представлен осенью этого года на Парижском автосалоне. Будет ли автомобиль нового поколения поставляться в Россию — неизвестно. В настоящее время в нашей стране базовую комплектацию Renault Fluence можно купить за 870 тыс. рублей, а топовую модификацию с объемом двигателя 2,0 л и вариатором CVT — за 1,1 млн рублей.